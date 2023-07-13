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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين قوافل بيطرية لتحصين 266 ألف و554 رأس ماشية في الغربية

قوافل بيطرية بالغريية
قوافل بيطرية بالغريية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، استعداد قطاعات وإدارات المديرية على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والمقرر إنطلقها السبت القادم.

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وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

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وأضاف " أنور" ، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمقابل رمزي، مطالبا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

الثروة الحيوانية الطب البيطري الطب البيطري بالغربية المركز التكنولوجي المزار المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين الدكتور حاتم أنور

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