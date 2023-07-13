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رئيس التحرير
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أخبار العالم

أبو الغيط: الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها من أولويات الموقف العربي

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط،  أن مجلس الجامعة العربية اهتم منذ اندلاع الأزمة في السودان ببحث سـبل استعادة السـلم والاسـتقرار في السـودان كإحدى أهم أولويات الجامعة العربية.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في مؤتمر قمة دول جوار السودان، المنعقد بالقاهرة بمشاركة رؤساء وزعماء دول جوار السودان والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، أن هناك محددات أساسية للموقف العربي والتي قد يمكن أن تساعد في آليات الحل الإقليمي لعلاج الأزمة، تتمل في: الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، ومعارضـة أي تدخل خارجي في الشـأن الداخلي السـوداني، والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، و دعم مسـار جدة الساعي إلى تحقيق شـروط وقف إطلاق نار شـامل ومستدام وفوري يسمح باستئناف العملية الانتقالية.

واضاف ابوالغيط أنه من بين محددات الموقف العربي للتعامل مع أزمة السودان: التأكيد على أهمية دور دول الجوار التي تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة، وبالتالي فمن المهم أن تكون في قلب عملية التنسـيق والتعاون الجارية لإنهائها، وأن يكون هناك تفكير في الاستمرار في انعقاد قمم أخري مشابهة، إذا اقتضت التطورات ذلك واستقطاب الدعم الدولي اللازم لها، ودعم مسـار سـياسـي سـودانـي شـامل لكل الأطياف السـودانية، يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية، ويؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة لمعالجة القضــايا الأساسية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح قطاع الأمن.

وتابع أنه من بين تلك المحددات، الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساهمة في جهود علاج الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والتأكيد على أهمية مشاركة الدولة السودانية في المبادرات التي يجري إطلاقها، جنباً إلى جنب مع آلية دول جوار السودان، تفادياً لأية مقاربات مجتزأة.

وأضاف أن الجامعة العربية تعمل على تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للوضع في السودان، وتكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية للحيلولة دون تدهور الأمن الغذائي المتردي في السودان وآثاره السلبية على عدد من دول جواره.

ولفت إلى أن الجامعة العربية قد أطلقت مبادرة عاجلة لإنقاذ الموســم الزراعي الســــــوداني، ويجرى حالياً بحث خطوات تنفيذها مع الجانب السوداني وكافة الجهات المعنية والمنظمات الشريكة.

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