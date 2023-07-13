برلماني: قمة دول جوار السودان مبادرة مصرية مُخلصة لإنهاء الصراع العسكري

أشاد النائب الوفدي طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، بقمة دول جوار السودان التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعُقدت بالقاهرة صباح اليوم، الخميس.

وقال طارق تهامي، في بيان صحفي أصدره منذ قليل، إن القمة هي مبادرة مصرية مًخلصة تستهدف إنهاء الصراع العسكري في السودان الشقيق.

وأشاد تهامي بكلمة الرئيس السيسي خلال القمة دول جوار السودان، والتي أكد فيها أن التدهور في السوادن يتطلب الوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وهو ما يتيح الإستجابة الإنسانية للأزمة الحادة من جميع أطراف المجتمع الدولي، التي تتطلب معالجة جذورها عبر التوصل لحل سياسي شامل.

وأضاف أن الموقف المصري كان واضحاً منذ اندلاع الأزمة وهو عدم الانحياز إلا لمصلحة الشعب السوداني الشقيق الذي يستحق المساندة والحماية من نيران الصراع العسكري القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ودعوة مصر الدائمة لتفعيل الحوار بين جميع أطراف النزاع.

وأشار إلى أن مصر فتحت أبوابها على الفور للأشقاء السودانيين النازحين إلى الحدود المصرية، ووصل عدد أبناء السودان المقيمين في مصر إلى 5 ملايين سوداني يعيشون على الرحب والسعة بين أشقائهم المصريين، ليصل عدد المقيمين من جنسيات البلدان العربية التي تعاني من ويلات الصراع العسكري والحروب الاهلية إلى 10 ملايين شخص.

وتابع: “على المجتمع الدولي أن يؤدي دوره في إغاثة الشعب السوداني ودعم دول الجوار لمساعدتها في مواجهة الاحتياجات الخاصة بإغاثة النازحين”.