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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. الداخلية تحل شكوى سكان شارع أحمد سعيد بأسيوط

صدى البلد

فى استجابة سريعة لما تم نشره بموقع  "صدى البلد" تحت عنوان " سكان شارع الدكتور أحمد سعيد بأسيوط يصرخون من غلقه بالكتل الخرسانية" قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم رفع الكتل الخرسانية وجميع الحواجز من الشارع محل الشكوى لتيسير حركة المرور أمام المواطنين بإزالة أسباب الشكوى، كما نود الإشارة إلى أن  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها .

جاء ذلك بعدما استغاث سكان شارع الدكتور أحمد سعيد - التابع لحى شرق مدينة أسيوط، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدمها موقع صدى البلد، بالمسئولين لرفع الكتل الخرسانية لتسهيل سير المواطنين.


ويقول المواطن أحمد أبو ضيف أحد السكان المتضررين في رسالته : نعانى نحن سكان شارع الدكتور أحمد سعيد -حى شرق مدينة أسيوط من استمرار إغلاق الشارع بالكتل الخرسانية رغم نقل مديرية الأمن إلي أسيوط الجديدة منذ شهور، فما الداعى الآن بإغلاق الشارع سوى التضييق علي السكان والمارة؟؟.

وأضاف : سبق وقدمنا شكوى للمحافظة من خلال صفحتها علي الفيس بوك دون جدوى أو تدخل لحل المشكله.

مناشد المسئولين العمل حل المشكلة للتخفيف الجهد على الأهالي وخاصة ان هناك كبر السن وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يتحملون السير لمسافات كبيرة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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