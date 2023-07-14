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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكر لو قلته 7 مرات يوميا حرم الله جسدك على النار وأدخلك الجنة

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك ذكرًا لو قلته 7 مرات يوميًا حرّم الله النار على جسدك وأدخلك الجنة.

واستشهد "أبو بكر" فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله قال صلى الله عليه وسلم (ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانًا قد استجارك مني فأجره، ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة). 

وتابع: فعلى كل منا أن يردد هذا الدعاء كل يوم 7 مرات لا يأخذون منك ثوانِ.

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أعمال بسيطة تدخلك الجنة 

1-  الحرص على أداء الصلوات الخمس في وقتها
2- الاستغفار يكفر الذنوب ويوسع الرزق ويدخل الجنة
3- الصّدقةُ تطفئ غضب الله وتمحو الخطيئة
4- الصيام من مكفرات الذنوب ولا يعرف أجره إلا الله
5- التسامح والعفو من مكفرات الذنوب ودليل على التقوى
6- الحج يكفر الذنوب ويرَجَعَ الحاج منه كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
7- تفريج كربة عن مؤمن، وعون الضعيف لها أجر كبير عند الله
8- أداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار يحبها الله
9- أحب الكلام إلى الله «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
‌10- أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقًا
11- حب سورة الإخلاص، ودليل ذلك: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟، فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ» (متفق عليه). 

أعمال بسيطة تدخلك الجنة

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