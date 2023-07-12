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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء واحد يحقق المستحيلات.. ردده 7 مرات واغتنم الفرصة

دعاء يحقق المستحيل
دعاء يحقق المستحيل

الدعاء سلاح المؤمن القوي، ولا يوجد إنسان إلا وكان لديه أمنيات وآمال يرغب فى تحقيقها والوصول اليها، فعندما يحقق تلك الأمنيات؛ يشعر بالسعادة الغامرة، ويسعى الكثير لكى يحققوا آمالهم، ولكي يتم تحقيق الأمنيات يجب أن يتحلى المرء ببعض الصفات مثل الصبر والاجتهاد، ثم عليه بأقوى سلاح وهو الدعاء، فالدعاء يقرب الإنسان من ربه فان الله يستجيب للعبد الذى يكثر في الدعاء، ويجب الخشوع وحضور القلب فى الدعاء واليقين بأن الله سوف يستجيب بالدعاء ونقوم ابضًا بالدعاء لتفريج الهم دائمًا.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك عدد من الكلمات التي لها شأن كبير فى تحقيق الدعاء واستجابته.

وأضاف “ أبو بكر”، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن هذه الكلمات التى امتن الله- تعالى- بها على سيدنا موسى، كان يدعو بها الله 7 مرات كل يوم.

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استدل أبو بكر على ذلك بحديث قد ورد عن سيدنا سمرة بن جندب وهو فى مرتبة الحديث الحسنة: حيث قال: من قال حين أصبح وحين أمسى:" اللَّهمَّ أنتَ خلقتَني وأنتَ تَهْديني وأنتَ تُطعمُني وأنتَ تَسقيني وأنتَ تُميتُني وأنتَ تُحييني" لم يسأَلِ اللَّهَ شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاهُ وقالَ : فلَقيتُ عبدَ اللَّهِ بنَ سُليمٍ فقلتُ : ألا أحدِّثُكَ حديثًا سمعتُهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مرارًا ومن أبي بَكْرٍ مرارًا ومن عُمرَ مرارًا ؟ قالَ : بلى ، فحدَّثتُهُ بِهَذا الحديثِ ، فقالَ : بأبي وأمِّي قال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هؤلاءِ الكلِماتُ كانَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ قد أعطاهنَّ موسَى عليهِ السَّلامُ ، فَكانَ يدعو بِهِنَّ في كلِّ يومٍ سبعَ مراتٍ ، فلا يسألُ اللَّهَ شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاهُ.

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دعاء يحقق المستحيل 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ : ( اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا ) .

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

يا رب نتوسل إليك أن تقول لأمنياتنا وأحلامنا ودعائنا كوني اللهم استجب دعائنا وحقق آمالنا ورجائنا وأمنياتنا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا اللهم آمين يارب العالمين.

دعاء واحد يحقق المستحيل دعاء يحقق المستحيل

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