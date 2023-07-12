دعاء يجعلك تنام بسرعة يبعد عنك الكوابيس

الدعاء وذكر الله هما أفضل طريقة لجلب النوم سريعا، فما أجمل أن تنام على وضوء وآخر ما يتلفظ به لسانك ذكر الله عز وجل، فتطمئن وتخلد في نومك متخلصا من الأرق نتيجة لذلك، وتكون محفوظا، ولينام المرء بسرعة يجب أن يكون مطمئن القلب مرتاح البال، ويصيبه الأرق ويستحوذ عليه الفكر إن كان مهموما أو مديونا أو أصابه هم الدنيا، ويأتي دور الدعاء والذكر هنا للحصول على الاطمئنان والسكينة، وقد أخبرنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم عن الحل لمن فؤاده، فقال كما في سورة الرعد الآية 28: "ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ"، ويقدم موقع صدى البلد فيما يلي دعاء للنوم بسرعة مجرب تساعد على الهدوء والراحة والنوم بسرعة .

دعاء يجعلك تنام بسرعة

"قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ . اللَّـهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ"، ثلاث مرات.

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِن شَرِّ مَا خَلَقَ . وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ . وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ"، ثلاث مرات.

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . إِلَٰهِ النَّاسِ . مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ"، ثلاث مرات.

وطريقة قراءة المعوذات كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رصي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفس فيهما، فقرأ فيهما "قل هو الله أحد"، و"قل أعوذ برب الفلق"، و"قل أعوذ برب الناس"، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.

دعاء التخلص من الكوابيس

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْأَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا». صحيح سنن ابن ماجه .



وعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ» رواه مسلم 2262.

وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الرؤيا وبين الحلم فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ» رواه البخاري 7045. فتبين أن الرؤيا الطيبة السارة من الله وأن الرؤيا السيئة التي يكرهها الإنسان فإنها حلم من الشيطان فعليه أن يستعيذ من شرها

دعاء لعلاج الأرق وقلة النوم

«اللهمّ غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تَأخِذكْ سِنة ولآ نَومْ يا حَي يا قِيِومْ،أهْدِئْ ليلي، وأنم عيني».

دعاء يقال قبل النوم يحميك من همزات الشيطان

(اللَّهمَّ أسلَمتُ نَفسي إليْكَ ووجَّهتُ وجْهي إليْكَ وفوَّضتُ أمري إليْكَ رغبةً ورَهبةً إليْكَ وألجأتُ ظَهري إليْكَ لا ملجأَ ولا مَنجَى منْكَ إلَّا إليْكَ آمنتُ بِكتابِكَ الَّذي أنزلتَ ونبيِّكَ الَّذي أرسلتَ)

(أستغفرُ اللَّهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هوَ الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليهِ ثلاثَ مرَّاتٍ)

(الحمدُ لله الذي كفاني ، وآواني ، والحمدُ لله الذي أطعمَني وسقاني ، والحمدُ لله الذي منَّ عليَّ فأفْضلَ)(الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له وَلَا مُؤْوِيَ)

دعاء للنوم بسرعة مجرب

"اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك".

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول "اللهم باسمك أموت وأحيا"، رواه البخاري في كتاب الدعوات باب ما يقول الرجل إذا نام.

"باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين"، رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ والقراءة عند المنام، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب: ما يقول الرجل عند النوم وأخذ المضجع.

"اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت"، رواه البخاري عن سنة نبينا في كتاب الوضوء، باب: فضل من بات على الوضوء، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.



دعاء لجلب النوم السريع مكتوب

دعاء لتسهيل النوم "اللهم يا ودود إني أسألك نوما هنيا يورثني راحة في الجسم أتقوى بها على أمر ديني ودنياي".

دعاء للنوم وراحة البال: " يا رب أسألك علاج قلة النوم وغلبة الدين والهم فأنت من يلجأ إليه المضطر فلا تردني"

دعاء للتخلص من مشاكل النوم: دعاء قبل النوم يا حي يا قيوم ويا مجيب الدعوات ارزقني القبول في العمل والسرعة في النوم وراحة في النفس والبدن وبركة في الوقت والمال".