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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حقيقة وجود 4 ركعات سنة بعد العصر.. الإفتاء توضح

صدى البلد

هل للعصر سنة بعدية ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له، عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "شلبي" قائلًا: إن العصر ليس له سنة بعدية، فالعصر له سنة قبليه وهى 4 ركعات وهى سنة غير مؤكدة، وليس للعصر سنة بعده.

وتابع: أنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين ولما سئل عن ذلك قال (هما ركعتين بعد الظهر).

وأشار الى أن من كان عليه سنن أو صلوات مؤجلة لم يكن صلاها فيجوز له ان يصليها بعد العصر لأن لها سبب، أما من صلى بعد العصر ليس لها سبب فلا يصح ذلك، لأفتًا: فيجوز الصلاة بعد العصر بشرط أن يكون لها سبب كأن تكون سنن مؤجلة أو صلوات فائتة، أما إذا لم يكن لها سبب فلا يصح.

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حقيقة وجود 4 ركعات سنة قبل صلاة العصر 


قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا توجد سنة لصلاة العصر وهناك أربع ركعات سنة غير مؤكدة تصلى قبله.

وأضاف هاشم، في لقاء له على احدى الفضائيات ، أن سنن الصلوات هى: ركعتان قبل الفجر، والظهر له ركعتين قبله وركعتين بعده ، والعصر أربعة قبله ولكن غير مؤكدة والمغرب ركعتين بعده، والعشاء ركعتين بعد العشاء ثم الوتر.

وأشار: إلى أن السنن منها، مؤكدة ومعناها أن النبي كان يواظب عليها ولا يتركها وغير مؤكدة أى كان النبي يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، كما أن هناك سننا رواتب أي مرتبة مع الفرض.

هل توجد سنة قبلية أو بعدية لصلاة العصر

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار العالمي السابق لمفتي الجمهورية، إن سنة العصر القبلية غير مؤكدة، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها "رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع".

وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: يجوز أن تصلي السنة أربع ركعات متصلة في الركعتين الأولى والثانية الفاتحة وسورة قصيرة والثالثة والرابعة الفاتحة فقط، أما إذا صليت السنة مثنى مثنى فتقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة .

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