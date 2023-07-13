توتر جديد في مضيق تايوان| الصين: الطائرات الأمريكية انتهكت سيادتنا.. وسنرد بقوة

قال الكولونيل شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي، اليوم الخميس، إن طائرة دورية أمريكية مضادة للغواصات من طراز P-8A حلقت فوق مضيق تايوان.

وأضاف، اعتبرت الصين تلك التحركات الأمريكية فوق مضيق تايوان بأنها انتهاك حقيقي للسيادة الصينية.

وردا على تلك التحركات، أرسل الجيش الصيني طائرات مقاتلة لمتابعة ومراقبة الطائرات الأمريكية طوال العملية، والتعامل معها وفق القوانين الدولية.

وأكد شي يي تحافظ قوات المسرح على مستوى عالٍ من التأهب في جميع الأوقات وتدافع بحزم عن السيادة الوطنية والأمن وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين.