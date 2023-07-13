محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يفتتحان المؤتمر العلمي"التطورات الحديثة في طب وجراحة العيون"

ألقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، كلمة في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لمستشفي الرمد بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون تحت عنوان " التطورات الحديثة في طب وجراحة العيون"، والذي نظمته مستشفي الرمد بوزارة الصحة بالتعاون مع قسم طب وجراحة العيون بجامعة أسيوط، وذلك تحت رعاية وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور محمد عرفة مدير مستشفي الرمد، والدكتور محمد سيد سعد رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة أسيوط، والدكتور محمد سعد عبد الرحمن رئيس المؤتمر والمشرف العلمى لتطوير مستشفى الرمد، والدكتورة رشا وجيه، والدكتورة كريستين تادرس سكرتير عام المؤتمر، ولفيف من خبراء طب العيون بجامعة أسيوط ومختلف الجامعات المصرية ، والمستشفيات العامة التابعة للصحة.

وأثني الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، علي التعاون المثمر بين مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات جامعة أسيوط، وما شهده القطاع الطبي من تطور ملحوظ نحو التقدم والشمول تنفيذاً للخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعماً من القيادة السياسية، مؤكداً سعي إدارة الجامعة لإقامة تلك الفعاليات التي تعزز من مسيرة البحث العلمي، وتبادل الخبرات والإطلاع علي آخر المستجدات العلمية في شتي المجالات العلمية والطبية.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية المؤتمر الذي يناقش الجديد في مجال طب وجراحة العيون من خلال الإستفادة من نتائج أحدث البحوث العلمية، بالإضافة لتبادل الخبرات مع كافة المتخصصين في هذا المجال، موضحاً أن طب العيون يعتبر النموذج الأمثل للتقدم التكنولوجي في مجال الطب بصفة عامة، وفي السنوات الاخيرة تطورت الأجهزة والمعدات بشكل واضح مما اسهم في تقدم وتطور علاج أمراض وجراحات العيون بداية من تصحيح الإبصار وانتهاء بأمراض عيون الأطفال والمياه الزرقاء، متمنياً خروج هذا المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق علي المستوي الخدمي والبحثي والتعليمي .

وأعرب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن سعادته بمشاركته فى المؤتمر العلمى الثانى لأحدث التطورات فى طب وجراحة العيون، والذى يقام في رحاب جامعة أسيوط العريقة، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المؤتمرات التى تسهم فى تبادل الخبرات العلمية بين الأطباء، وتساعد على التعرف على كل جديد فى مجال الطب، فضلا عن تبادل الخبرات العلمية بين الاطباء والعلماء فى تخصص الرمد والعيون، للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، مستعرضا بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قطاع الصحة بالمحافظة والتى تمثلت فى انشاء 137 وحدة ومركز صحى بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، وتم تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلا عن انشاء 39 وحدة اسعاف، وانشاء 4 مستشفيات في مراكز محافظة أسيوط وهى " ساحل سليم ومنفلوط وديروط وابنوب " لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أهمية التعاون بين مديرية الصحة وجامعة اسيوط لتبادل وصقل خبرات الاطباء فى كافة التخصصات ، معلناً دعمه لكافة جهود تطوير المنظومة الصحية بمختلف مستشفيات المحافظة مشيراً الى التطور الطبى الذى تشهده مستشفيات الصحة بالمحافظة، وخاصة مستشفى الرمد الذي يجرى تطويره وتزويده بأحدث الاجهزة الطبية والكوادر الطبية بمختلف الاقسام ، موجهاً الشكر لرئيس جامعة أسيوط، ونوابه، ورئيس المؤتمر، ووكيل وزارة الصحة والقائمين على المؤتمر ، كما وجه الشكر لجميع الأطباء وكافة الأطقم الطبية على الجهود المبذولة للحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

وأشار الدكتور محمد زين إلى حرص وزارة الصحة وسعيها للتطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين ، والتنسيق بينها، وبين كافة أطراف المؤسسات الصحية بما يصب في صالح خطط الدولة لتحقيق متطلبات، وأهداف التنمية المستدامة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية على الجهود المبذولة للحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد سعد أن لقاءنا العلمي اليوم فى رحاب الجامعة يؤكد على دور جامعة أسيوط كمنارة للعلم و التعلم، وتوطيد الصلات بين أساتذة التخصص، والتعرف على كل ما هو جديد فى مجال التخصص بهدف تطوير المهنة، ورفع مستوى منتسبى ذلك التخصص لمواكبة التطور على المستوى الإقليمي والدولي، موجهاَ الشكر لكافة القائمين والمشاركين فى فاعليات المؤتمر.



وأوضح الدكتور محمد عرفة أن المؤتمر يرسخ مبدأ التعاون المثمر بين وزارة الصحة ومستشفيات جامعة أسيوط، لافتًا إلى مشاركة أساتذة من جامعة أسيوط، وأخصائيين، واستشاريين من مستشفيات الصحة، وطب الأزهر , لإتاحة الفرصة للمناقشات العلمية بين شباب الأطباء، والمتخصصين.

الجدير بالذكر، إن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت تكريم للواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد سيد سعد رئيس قسم طب وجراحة العيون بجامعة أسيوط، والدكتور محمد سعد عبد الرحمن رئيس المؤتمر والمشرف العلمى للتطوير مستشفى الرمد، والسادة مديرى المستشفى السابقين .