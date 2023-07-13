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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرة في ملعب بوتين.. المفوضية الأوروبية تكشف نتائج كارثية حول اتفاق الحبوب

صدى البلد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن انعدام الأمن الغذائي العالمي سيكون النتيجة لعدم تجديد اتفاق تصدير الحبوب.

وأكدت، أن الكرة في ملعب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن تجديد اتفاق الحبوب والعالم يراقب.

وأشارت أورسولا فون دير لاين إلي أن روسيا مسؤولة عن عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش بعث برسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب.

ويأتي هذا الاقترح من أجل إتاحة تمديد وتحسين وتوسيع هذا الاتفاق، الذي يُعتبر ضرورياً للأمن الغذائي العالمي. وأرسل رسالة مماثلة إلى أوكرانيا وتركيا، وكلاهما وقعا على هذا الاتفاق.

لكن بوتين أبدى قلقه بشأن توجه معظم المنتجات الغذائية الأوكرانية إلى الدول الأوروبية، وشكا من عقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

حيث قال إن الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب “أولاً” إلى الدول التي هي في أمس الحاجة إليها، في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

كما طالب بإزالة العوائق التي تعترض صادراته من المواد الغذائية والأسمدة، خصوصاً الأمونيا، وهي عنصر رئيسي في سماد النترات.

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