يمثل خطورة داهمة.. تنفيذ قرار إزالة لسبعة طوابق بعقار بالإسكندرية

واصلت إدارة المشروعات بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندريه تنفيذ قرار الإزالة للأدوار من التاسع حتى الثالث بالعقار الكائن ١٩ ابن العربي.



وأشار الحي في بيان أن العقار به ميل شديد ويمثل خطورة على العقارات المجاورة، وجاري المتابعة اليومية حتى انتهاء الأعمال.

وشددت المهندسة نهى خليفة على شن حملات دورية للتصدي للمخالفات وفرض هيبة الدولة والقانون.



يأتي هذا وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.