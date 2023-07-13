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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول سوداني: يوجد ترحيب بمخرجات قمة دول الجوار

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان

قال مبارك أردول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكتلة الديموقراطية للحرية والتغيير بالسودان، إن قمة دول جوار السودان عُقدت اليوم في القاهرة هي البداية لحل الأزمة السياسية في السودان وإنهاء الحرب، إذ أن دول الجوار تأثرت كثيرا بالحرب في السودان، وكذلك تأثر السودان كثيرا من التدخلات الخارجية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن قمة اليوم جاءت في وقت مهم يهم كل الأطراف. 

وأضاف "أردول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري افندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن قمة دول جوار السودان مهمة، خاصة أن كل الجهود الماضية لم تستطع أن تحل الأزمة أو أن تضع الأطراف في مكانها الصحيح، موضحا أن التقاء رؤساء الدول وتشكيل الآلية، وروابط مسارات التدخل أو الحفاظ على سيادة السودان وسلامة أراضيها، هي أمر مهم جدا. 

وتابع المسؤول السوداني، أن السودان ترحب بهذه القمة، ويتفاءل بأنها تخلق آليات تضع الأزمة في إطار الحل خلال الفترة المقبلة. 

وأشار إلى أن الكتلة الديموقراطية رحبت بقمة دول الجوار، وكذلك مجلس السيادة أصدر بيان رحبوا بهذه القمة وبيانها الهام جدا، لافتا إلى أن عدد من القوى السياسية والتكتلات السياسية أصدرت ترحيب بما حدث، وهو ما يؤكد أن هناك توافق بنسبة كبيرة حول مخرجات القمة التي عُقدت في القاهرة. 

قمة دول جوار السودان مبارك أردول برنامج المصري أفندي محمد على خير الكتلة الديموقراطية المحور

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