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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في جلسة نهاية الأسبوع.. فيديو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقبدة بالبورصة بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 17342.29 نقطة.

 

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية  تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3428.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 5084.40 نقطة.

 

وأضافةإضافةإضافةسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 21074.42 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 5465.15 نقطة.

 

وتابعت حنان رمسيس ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 35.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.2%، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 15 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.858 مليار ورقة منفذة على 340 ألف عملية.

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