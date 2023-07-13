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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدعم السريع ترحب بالقمة المصرية وتعلن استعدادها للعمل على حل جذري للأزمة السودانية

حميدتي
حميدتي

أعربت قوات الدعم السريع عن ترحيبها ، بالبيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني التي انعقدت في مصر  بدعوة من  الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي جاءت متسقة مع الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان وتبني الحل الشامل أساساً لمعالجة المشكلة السودانية، وهو ما يمثل انتصاراً لرؤيتنا التي ظللنا ننادي بها منذ بداية الحرب.

و اكدت قوات الدعم السريع في بيان لها هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواصلة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.

وأضاف البيان : إننا إذ نرحب بقمة دول الجوار السوداني؛ ندعو إلى تكامل الجهود الدولية والإقليمية كافة بتوحيد المبادرات المطروحة لتسهيل وتسريع الوصول للحل الشامل لا سيما مع منبر جدة ومبادرة الايغاد.

وتابع البيان : وهنا نتوجه بجزيل الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على رعايتها وتنظيمها لمؤتمر المانحين وكل الدول التي شاركت في المؤتمر الذي سعى لتوفير المساعدات للشعب السوداني.

وأردف : نشيد أيضاً بجهود الأمم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الايغاد، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، واللجنة الرباعية، كما نعرب عن تقديرنا الخاص لجهود الدول الشقيقة والصديقة كافة التي دعمت وتعاطفت مع شعبنا خلال هذه الأزمة.

واكد الدعم السريع استعداده التام للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج من أجل التوصل إلى حل جذري للأزمة السودانية عبر استعادة المسار المدني الديمقراطي لرفع المعاناة عن شعبنا.

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