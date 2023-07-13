بحيرة كندية تصبح مرجعا عالميا لكوكب الأرض.. تفاصيل

أعلن مجموعة علماء أنّها اختارت بحيرة كراوفورد الواقعة قرب تورونتو في كندا لتكون المرجع العالمي لبداية حقبة الأنثروبوسين؛ العصر الجيولوجي الجديد الذي بدأ عنده التأثير البشري الهائل على الكوكب.

ووفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، رأت مجموعة العمل المعنية بالأنثروبوسين (حقبة التأثير البشري)، أنّ الترسّبات في قعر هذه البحيرة الصغيرة البالغة مساحتها نحو كيلومتر مربع واحد، هي أبرز مثال على آثار النشاط البشري على الكوكب.

وأوضحت المجموعة أنّ هذه الترسّبات تتراوح من اللدائن الدقيقة (مايكروبلاستيك) إلى الملوّثات الكيميائية الأبدية، مروراً بالأنواع الغازية وغازات الدفيئة، والرماد الناتج عن احتراق النفط والفحم الحجري وبقايا الانفجارات النووية.

ومنذ 2009، تنكبّ هذه المجموعة من علماء الجيولوجيا على جمع أدلّة عن انتقال البشرية إلى عصر جيولوجي جديد ناجم عن التأثير البشري.

ويُقسَّم تاريخ الأرض الممتدّ على 4.6 مليار سنة، بشكل منهجي إلى عصور وفترات وعهود وحقب جيولوجية، وهو تقسيم يتعلّمه الطلاب وتطوّره اللجنة الدولية لطبقات الأرض.

وتعيش البشرية حالياً في فترة الحياة الحديثة، العصر الرباعي، الحقبة الهولوسينية (الحقبة الحديثة).