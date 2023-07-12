كندا تعلن إرسال حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، عن حزمة تمويل جديدة لأوكرانيا بقيمة 410.2 مليون دولار أمريكي.

وتعهد ترودو خلال قمة "الناتو" المنعقدة في فيلنيوس، بتقديم حزمة تمويل جديدة بقيمة 541 مليون دولار كندي بما يعادل نحو 410.2 مليون دولار أمريكي لدعم أوكرانيا وتعزيز الأمن عبر الأطلسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية في وقت سابق، أن الحكومة امرت بمصادرة طائرة نقل روسية طراز أن-124 روسلان.

وقالت الوزارة في يان أن الحكومة الكندية بمصادرة طائرة النقل الروسية الموجودة الآن في مطار تورنتو، ووفقاً للقانون الفيدرالي.