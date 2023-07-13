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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدينة متكاملة.. إيهاب فهمي: أتمنى تصوير عمل فني في العلمين قريبا

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

قال الفنان إيهاب فهمي، إنّ مدينة العلمين ليست صيفية، لكنها مكان سيعيش فيه المصريون صيفًا وشتاءً، موضحًا: "العلمين مكان به جامعات وأماكن إيجارية ومتاحف، هذه المدينة نشأت كبيرة، هي مدينة ساحلية متكاملة أقرب إلى أوروبا".

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وأضاف "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية، أن مهرجان العلمين سيكون واسعا على نطاق الجماهير والعالم، وبالنسبة للعلمين فإن النطاق الفني والمعماري والتكنولوجي والتكنولوجي فيها يشهد تطورا كبيرا بنطاق".

 

وتابع الفنان: "أتمنى أن أصور عملا فنيا في مدينة العلمين الجديدة قريبا، وأرى أن مهرجان العلمين عملا مهما، حيث تتنوع فيه الفعاليات ما بين الفنية والرياضية والثقافية".

 

وتطرق إيهاب فهمي إلى مسيرته الفنية، قائلا: "كافحت كثيرًا لأني أحب الفن، كما أنني تعلمت وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، لأن الموهبة وحدها لا تكفي، وتخرجت أيضا من كلية التربية الموسيقية، وأعمل في الفن منذ صغري كهاوي، حيث عملت بالمسرح في السادسة من عمري، ولم أيأس". 

 

وواصل: "سعيت إلى تحقيق حلمي، وعملت فرقة مسرح بالكلية وحصلت على جائزة أحسن ممثل على مستوى جامعة حلوان، وقدمت حوالي 200 عمل، أي أننا أمام مسيرة كبيرة استغرقت سنوات كثيرة".

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