إيهاب فهمي: مهرجان العلمين الجديدة تجربة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط

علق الفنان إيهاب فهمي، على توليه منصب رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى الفنون الشعبية، قائلا: "عندما يتولى الفنان مناصب إدارية فثمة صعوبة شديدة، لكني أتعامل مع هذا الأمر على أنني خادم للوطن، مصر منحتني الكثير، وعندما تأتي فرصة خدمة هذا الوطن فإن هذا الأمر يكون تكليفا مهما".

وتطرق "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى مهرجان العلمين الذي بدأت فعاليات دورته الأولى، اليوم، الخميس، موضحًا: "نحن الآن أمام حدث قوي وقومي وترويجي مهم جدا لمكان شديد الأهمية بمصر".

وتابع: "معدلات التنمية في مصر كبيرة جدا، فحتى عام 2014 كنا نمشي في مناطق قريبة من مقابر العلمين، وكانت عبارة عن صحراء، ولكن هذا المكان شهدت توسعات وإنشاءات كثيرة.. مصر بتجري بسرعة الصاروخ على المستوى الإنشائي".

وأوضح: "نحن نشارك كفنانين في هذا المهرجان، وسنشارك في مهرجان الدراما بالعلمين للعام الثاني، أما مهرجان العلمين فهو حدث رياضي وفني وثقافي به أحداث كثيرة، ونقول للعالم كله إن لدينا مدينة جديدة وليدة، لكن وُلدت قوية وكبيرة وبشكل جديد وحديث، وسنرى عناصر فنية ورياضية وضيوف من كل أنحاء العالم.. أنا سعيد جدا بهذا الملتقى ونتمنى أن نكون على قوة هذا الحدث".