بيان عاجل للخارجية السودانية ردا علي قمة دول الجوار بالقاهرة

أعربت وزارة الخارجية السودانية عـن عميـق ترحيبهـا بالبيان الختامي الصادر عـن قـمـة دول جوار السودان، والتي إنعقـدت اليــوم بالقـاهرة بدعوة مـن الـرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن الدول التي شاركت في مبادرة القاهرة هي أكـثر الدول علما بظروف وأوضاع السـودان ولـذلك جـاء بيانهـا الخـتامي متوازنا ولــم يتضمن أي إشارة سالبة تمـس بسيادة السودان .

كما ثمنت الـوزارة- في بيان لها اوردته وكالة الأنباء السودانية - كل ما تـضمنه البيان بما في ذلك التأكيد عـلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شـؤونه الداخلية والتعامل مـع الأمـر بإعتباره شأنا داخليا والتشديد على أهميـة عـدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمـة بمـا يعيق جـود إحتوائهـا و يطيل أمدها .

كما عبرت الوزارة عـن استعداد حكومـة السودان التام للتعــاون مـع الآلية الوزارية إلى قـرت القمـة تشكيلها في هذا الخصوص.