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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة .. رانيا منصور تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

نورهان منصور
نورهان منصور

سحرت الفنانة رانيا منصور أنظار متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وتألقت رانيا منصور بإطلالة صيفية جذابة، حيث كانت ترتدي فستان جرئ مكشوف يبرز انوثتها، كما أنها تركت شعرها بتسريحة مميزة حيث تركته منسدلا علي ظهرها.

آخر أعمال رانيا منصور 

 تنتظر الفنانة رانيا منصور عرض فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور،صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

كان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، وبطولة هانى رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت رانيا منصور العام الماضي في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس، حجاج عبدالعظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلى.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٣_٢٠٥٣١٤
الفنانة نورهان منصور اطلاله جريئه فستان مثير اطلالة صيفية جذابة اعمال رانيا منصور

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