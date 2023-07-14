كيف تجلب البركة في الرزق؟ .. داعية ينصح بعدة أشياء

قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن البركة في كل شيء وليست في الأموال فقط، لافتا إلى أن البركة هي الطمأنينة التي تحول حياة أي شخص إلى الخير والنعيم، وهي الصحة، وهي إنجاز أكثر من عمل في يوم واحد.

وأضاف "صبري"، خلال فيديو مسجل ، أن الكثير من الناس كانوا يشعرون بالبركة خلال السنوات الماضية، رغم عدم توفر هذا الكم من التقدم، مشيرا إلى أن أول سبب لوجود البركة هي التقوى، وهذا الأمر يحدث من خلال وجود الضمير، وعدم الغش او الخداع، أو عدم معاملة الناس بأكثر من وجه ، وهذا واضح في قوله تعالى :" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.



ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ألهت الكثير من المسلمين، وابتعد الكثير عن قراءة القرآن الكريم، متابعا: "فين القرآن في حياتنا الآن"، حيث أن قراءة القرآن تعطي بركة، وهذ واضح في قوله تعالى: "كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه".

ونوه الداعية الإسلامي إلى أن الرسالة النبوية نزلت على النبي بعد سن الأربعين، ومع ذلك حفظ القرآن الكريم، ورغم ذلك البعض الآن يتحجج بعدما إمكانية حفظه للقرآن، لأن هستنه تجاوز الأربعين.

وأشار إلى أن الصدقة تزيد البركة، فكل صدقة يتصدق بها الإنسان يقوم بملك بالدعاء إليه الشخص بالدعاء له، ودعاء الملاكة مستجاب، وهذا واضح في قول الرسول صلى اله عليه وسلم، :«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا».



وأضاف ان البعض هجر القرآن الكريم،: «الكلاب عددها أكبر من الخراف، وتظل مستيقظة ليلا وتنام قبل الفجر، ولذلك منزوعة البركة، بينما الخراف تنام ليلا وتستيقظ الفجر، ولذلك فيها بركة، سبحان الله ..حاجة غريبة».

