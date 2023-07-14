عاجل
أخبار التعليم للتسجيل باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان اتباع الخطوات التالية.. تعرف على آخر موعد للتقديم ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع..ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم مطعم يثير الجدل بتقديمه خدمة النوم لزبائنه بعد تناول الطعام..اعرف القصة كاملة بدعوة من هيثم الحاج علي .. عربية الحواديت تصل المنوفية لتدريب الأطفال على القراءة والكتابة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 14 يوليو 2023
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف تجلب البركة في الرزق؟ .. داعية ينصح بعدة أشياء

صدى البلد

قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن البركة  في كل شيء وليست في الأموال فقط، لافتا إلى أن البركة هي الطمأنينة التي تحول حياة أي شخص إلى الخير والنعيم، وهي الصحة، وهي إنجاز أكثر من عمل في يوم واحد.

وأضاف "صبري"، خلال فيديو مسجل ، أن الكثير من الناس كانوا يشعرون بالبركة خلال السنوات الماضية، رغم عدم توفر هذا الكم من التقدم، مشيرا إلى أن أول سبب لوجود البركة هي التقوى، وهذا الأمر يحدث من خلال وجود الضمير، وعدم الغش او الخداع، أو عدم معاملة الناس بأكثر من وجه ، وهذا واضح في قوله تعالى :" ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه.


ولفت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ألهت الكثير من المسلمين، وابتعد الكثير عن قراءة القرآن الكريم، متابعا: "فين القرآن في حياتنا الآن"، حيث أن قراءة القرآن تعطي بركة، وهذ واضح في قوله تعالى: "كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه".

ونوه الداعية الإسلامي إلى أن الرسالة النبوية نزلت على النبي بعد سن الأربعين، ومع ذلك حفظ القرآن الكريم، ورغم ذلك البعض الآن يتحجج بعدما إمكانية حفظه للقرآن، لأن هستنه تجاوز الأربعين.

وأشار إلى أن الصدقة تزيد البركة، فكل صدقة يتصدق بها الإنسان يقوم بملك بالدعاء إليه الشخص بالدعاء له، ودعاء الملاكة مستجاب، وهذا واضح في قول الرسول صلى اله عليه وسلم، :«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا».


وأضاف ان البعض هجر القرآن الكريم،: «الكلاب عددها أكبر من الخراف، وتظل مستيقظة ليلا وتنام قبل الفجر، ولذلك منزوعة البركة، بينما الخراف تنام ليلا وتستيقظ الفجر، ولذلك فيها بركة، سبحان الله ..حاجة غريبة».
 

البركة في الرزق الصدقة الصلاة قراءة القران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

ترشيحاتنا

شكري لـ CNN: قمة جوار السودان أنشأت آلية وزارية أكثر تأثيرًا للتشاور لإيجاد حلول

فريق علمي يكشف تفاصيل خفية في لوحات الفراعنة

كيف تجلب البركة في الرزق؟ .. داعية ينصح بعدة أشياء

أخبار الرياضة .. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي .. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي .. مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور

يُعرّض المستخدمين للخطر.. OpenAI مخترعة ChatGPT تخضع لتحقيق فيدرالي .. القصة الكاملة

انخفاض كبير في سعر الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع..ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم

متسول هندي يجمع مليون دولار ويصبح الأغنى عالمياً .. اعرف القصة كاملة

بحضور المحافظ .. حفل فني بمناسبة احتفالات 30 يونيو بثقافة سوهاج|صور

أبرز إطلالات مارجو روبي وأبطال فيلم Barbie في العروض الخاصة| صور

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ