وفاة طبيب الرئيس مبارك والفنان أحمد زكي

توفي مساء أمس الخميس، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، والذي كان طبيبا لعدد من الشخصيات العامة منهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والفنان الراحل أحمد زكي.

نعى الفقيد عدد من زملائه من الأطباء، بينهم الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بكلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، قائلا: "صدمة كبيرة.. أخي الكبير العالم المحترم الأستاذ الكبير أ.د ياسر عبدالقادر استاذ علاج الأورام بقصر العيني في ذمة الله".

كما نعى قسم طب الأورام بمعهد أورام طنطا، د. ياسر عبدالقادر، سائلين أن يتغمده بواسع رحمته.