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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو تبدأ من 665 ألف جنيه .. آخر أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 سيارات زيرو بأسعار تبدأ من 665 ألف جنيه .. صور

يشهد السوق المصري تنوعاً في إصدارات السيارات الجديدة، والتي تأتي مزودة بالعديد من التحديثات والمميزات عن إصدارات السنوات السابقة.

 

آخر أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر .. صور

شهدت الأسعار الرسمية لبعض فئات سيارة السيدان اليابانية الشهيرة تويوتا كورولا موديل 2023 ، وبلغت قيمة الزيادة 100 ألف جنيه تقريباً.

 

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 150 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المستعملة في مصر على العديد من السيارات الاعتمادية المميزة، ضمن أحد الحلول الاقتصادية البديلة عن شراء السيارات الجديدة نظراً لارتفاع أسعارها.

 

آخر أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر .. صور

شهدت الأسعار الرسمية لبعض فئات سيارة السيدان اليابانية الشهيرة تويوتا كورولا موديل 2023 ، وبلغت قيمة الزيادة 100 ألف جنيه تقريباً.

 

تعب سنة.. سعر سيارة محمود حديدة المرسيدس.. صور

نشر التيك توكر محمود حديدة صورة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رفقة سيارته الجديدة مرسيدس V-CLASS واصفا الصورة بـ "تعب سنة" ليثير جدلاً كبيراً في التعليقات، حيث تساءل المتابعين عن سعر السيارة .

 

تويوتا كورولا المرسيدس زيرو مصر

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