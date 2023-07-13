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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

آخر أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر .. صور

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2023

شهدت الأسعار الرسمية لبعض فئات سيارة السيدان اليابانية الشهيرة تويوتا كورولا موديل 2023 ، وبلغت قيمة الزيادة 100 ألف جنيه تقريباً.

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مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع  CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.

 تويوتا كورولا موديل 2023

كما تتوفر تويوتا كورولا موديل 2023 فئة هاي لاين بمحرك سعة 1800 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين والكهرباء، ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 142 نيوتن/متر، بنظام جر أمامي للعجلات، وناقل حركة من نوع  CVT، وتصل السرعة القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 10.5 ثانية فقط.

 تويوتا كورولا موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

الطول الكلي: 4.630 متر

العرض الكلي: 1.780 متر

الارتفاع الكلي: 1.435 متر

قاعدة العجلات: 2.700 متر

سعة صندوق السيارة: 470 لترا

سعة خزان الوقود: 50 لترا

 تويوتا كورولا موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

الفئة الأولى ACTIVE مانيوال بقيمة سعرية 740,000 جنيه.

الفئة الثانية ACTIVE اوتوماتيك بقيمة سعرية 875,000 جنيه

الفئة الثالثة GR بقيمة سعرية 900,000 جنيه

الفئة الرابعة COMFORT بقيمة سعرية 920,000 جنيه

الفئة الخامسة سمارت بقيمة سعرية 950,000 جنيه        

الفئة السادسة فتحة سقف بقيمة سعرية 970,000 جنيه

الفئة السابعة ELGANCE بقيمة سعرية 1,034,000 جنيه

الفئة الثامنة هايبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه

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