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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض تركي قوي لـ مهاجم الأهلي .. اعرف التفاصيل

الاهلي
الاهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير، عن اهتمام أحد أبرز الأندية بالدوري التركي، في التعاقد مع محمد شريف مهاجم الأهلي المصري.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "انفراد بالمستندات.. عرض تركى رسمي لـ محمد شريف".

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

 

محمد شريف الأهلى عرض تركي

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