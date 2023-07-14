محمد شريف يتلقى عرضا من الدوري التركي

أعلن ماهر همام نجم الاهلي السابق، عن تلقي النادى الأهلي عرضًا رسميًا من نادي فاتح كرم الجمركي التركي لضم محمد شريف مهاجم الفريق .

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك " الأهلي يتلقي عرض رسمي من نادي فاتح كرم الجمركي التركي لضم محمد شريف".

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولى فى القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.