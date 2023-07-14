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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطلة العالم في التيك بول: العلمين الجديدة مكان رائع.. وسعيدة بالمشاركة بالمهرجان

البرازيلية نتاليا
البرازيلية نتاليا غيتلر

قالت البرازيلية نتاليا غيتلر بطلة العالم في التيك بول، إن العلمين مكان رائع وإطلالة مذهلة، مؤكدةً أنها تشعر بالسعادة بسبب مشاركتها في مهرجان العلمين

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وأضافت غيتلر، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى: «في هذا المكان اللطيف ألعب رياضتي المفضلة، أعتقد أنه أمر مدهش لأنه يمكننا إظهار مهاراتنا حتى يتعرف الناس أكثر على هذه الرياضة ويعرفون قواعدها». 


وتابعت: «اليوم الجمعة ستقام بطولة التيك بوك، وبالنسبة لنا، فنحن أبطال هذه الرياضة، ونحاول تعريف الناس بها، وأنا متحمسة حقا بشان هذه الأيام الثالثة، لذا، فإنه من الرائع المشاركة هنا في العلمين الجديدة وإظهار المهارات، والجو رائع، وهذه المدينة مميزة للغاية».

 
وواصلت: «الرسائل التي أحب أن أوجهها، مارسوا الرياضة، واستفيدوا من التاك بول في المهرجان».
 

مهرجان العلمين العلمين القناة الأولى البرازيلية نتاليا غيتلر بطلة العالم التيك بول

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