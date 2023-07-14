جهاز مدينة العلمين : عوائد الاستثمارات تعود بـ 4 أو 5 أضعاف

قال المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين، إن الجنيه الذي يوضع في العلمين يعود 4 أو 5 جنيهات والمكان متميز جدا وكل عوائد الاستثمارات 4 أو 5 أضعاف.

وأضاف وائل سمير خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية":" الرؤية كانت واضحة لدى القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من مساحة العلمين والمقام عليها مدينة حاليا.

وأكمل رئيس جهاز مدينة العلمين:"بدأنا كوزارة الإسكان في مراحل التخطيط، والمساحة التي تقدر بـ250 كيلو متر كانت عبارة عن قرى سياحية تخدم فئات قليلة جدا، متابعا:" أخذنا قرار من القيادة السياسية بإقامة مدينة تضم كافة الفئات وشرائح المجتمع مدينة للكل على محور سكنى وصناعى ومحور سياحى مممثل في الممشى والشواطئ".