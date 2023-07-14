عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاز مدينة العلمين : عوائد الاستثمارات تعود بـ 4 أو 5 أضعاف

صدى البلد

قال المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين، إن الجنيه الذي يوضع في العلمين يعود 4 أو 5 جنيهات والمكان متميز جدا وكل عوائد الاستثمارات 4 أو 5 أضعاف.

وأضاف وائل سمير خلال حواره ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية":" الرؤية كانت واضحة لدى القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من مساحة العلمين والمقام عليها مدينة حاليا.

وأكمل رئيس جهاز مدينة العلمين:"بدأنا كوزارة الإسكان في مراحل التخطيط، والمساحة التي تقدر بـ250 كيلو متر كانت عبارة عن قرى سياحية تخدم فئات قليلة جدا، متابعا:" أخذنا قرار من القيادة السياسية بإقامة مدينة تضم كافة الفئات وشرائح المجتمع مدينة للكل على محور سكنى وصناعى ومحور سياحى مممثل في الممشى والشواطئ".

الاولي المصرية التخطيط 250 كيلو جهاز مدينة العلمين تعظيم الاستفادة برنامج التاسعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

ما حدث يهدم بايرن ميونخ |تعليق صادم من ميدو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

فرج عامر يكشف عن أول صفقتين سوبر لـ الأهلي

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بوتين بشأن فاجنر

حسام البدري: "إمام عاشور" مكسب كبير للأهلي

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

هل يجوز تقديم بيان جمركي عن البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية ؟ .. القانون يجيب

ذكر لو قلته 7 مرات يوميا حرم الله جسدك على النار وأدخلك الجنة

ميدو يطالب أوسوريو بقرار صارم ويفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيل مايعلم به إلا ربنا .. حفيد هاني الناظر يغني تعالي أدلعك

فاروق الباز من رموز بلدنا وحب الأوطان من الإيمان بثقافة الدقهلية|صور

بأكثر من نصف مليون جنيه .. شاهد إطلالات بلقيس فتحي في كليب ألف روح

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ