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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقد بريقه.. تعرف على تقييم شيكابالا أمام الأهلي

شيكابالا
شيكابالا

فشل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك، في إحداث في أي تأثير إيجابي لصالح لفريقه، أمام الأهلي أمس، الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.
وفقد شيكابالا بريقه أمام الأهلي حيث لم يصنع أو يسجل خلال 45 دقيقة خاضها أمام الأهلي، ليستبدله المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بين شوطي المباراة.


وحصل شيكابالا على تقييم 6.5 أمام الأهلي، وفقا لبعض المواقع العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، بينما يعد أحمد سيد زيزو الأعلى تقييما بين لاعبي الزمالك بـ 8.3.


وخسر الزمالك أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ سجل أهداف الأهلي كل من حسين الشحات (هدفين) وعلي معلول ومحمد شريف.


في المقابل، سجل أحمد سيد "زيزو" هدف نادي الزمالك من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

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