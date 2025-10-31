رئيس جامعة بنها: ممارسة الرياضة مهمة في الحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ختام دوري الجامعة الرياضي فى الألعاب الرياضية المختلفة والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب وبمشاركة كليات الجامعة.

وهنأ رئيس الجامعة ، الطلاب الفائزين في الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة ، مشيدًا بمستواهم الرياضي وأدائهم المتميز خلال فعاليات دورى الجامعة الرياضى.

وأكد "الجيزاوي" حرص جامعة بنها على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع ممارسة الرياضة كنشاط يومي نظرا لدورها الهام وتأثيرها في الحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.

يذكر أن دورى الجامعة الرياضى تضمن ألعاب " الملاكمة، كمال الأجسام ، الكونغ فو ، السلة ، كرة القدم ، وغيرها من الأنشطة الرياضية المختلفة.