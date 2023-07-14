صحف الإمارات| قمة القاهرة تحذر من تفكك السودان وتدعو لحوار جامع.. بوتين يكشف عن عرض مفاجئ لمقاتلي فاغنر .. وإصبع مبتور في رسالة موجهة إلى ماكرون

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده

سوريا تسمح بدخول مساعدات أممية عبر تركيا لستة أشهر أخرى

انفجار صاروخ وكالة الفضاء اليابانية خلال اختبار للمحرك

أمطار غزيرة تقطع الكهرباء عن آلاف المنازل بسيول

بايدن في فنلندا لإظهار قوة «الناتو» بمواجهة روسيا

سفير كوريا الشمالية يلقي باللوم على واشنطن في التوترات الإقليمية

«صدام تصريحات» بين بايدن وبوتين حول أوكرانيا



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشان المصري.

فقد سلطت صحيفة الخليج الضوء على تأكيد دول جوار السودان، أمس، توافقها على ضرورة إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية، مشيرة إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً.

ودعا زعماء الدول السبع المجاورة للسودان، في بيان مشترك، طرفي الصراع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، واتفقوا على تيسير توصيل المساعدات.

وأشاروا، في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان التي استضافتها القاهرة أمس وألقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، لافتين إلى تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد. كما حذروا من احتمال تفكك دولة السودان أو «تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها».

محليا، قالت صحيفة البيان إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعث برقية تهنئة إلى إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى قرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1445 في الهيئات والدوائر والمؤسسات في حكومة دبي، يوم الجمعة الموافق الـ21 من يوليو 2023.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.



أفادت صحيفة الاتحاد بإعلان مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على طريق الشيخ زايد بن سلطان - (E10) أبوظبي، وأوضح أنه سيتم إغلاق مسار من جهة اليمين باتجاه الشهامة/ دبي ابتداء من يوم الاثنين 17 يوليو 2023 إلى يوم الاثنين 7 أغسطس 2023.



قالت صحيفة الخليج إن دولة الإمارات رحبت باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، مشددة على ضرورة ترسيخ احترام الأديان والتسامح والتعايش السلمي، وهي المبادئ التي تبقى السبيل الأنجع نحو الازدهار والعيش المشترك.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن الإمارات تشيد بهذه الخطوة التي تنسجم مع اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار المقدّم من الدولة والمملكة المتحدة، بشأن «التسامح والسلام والأمن الدوليين» خلال رئاستها الدورية للمجلس في يونيو، والتي تعزز الجهود الدولية عبر اعتماد نهج يعزز التسامح والتعايش السلمي.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الاتحاد إن الحكومة السورية منحت موافقة للأمم المتحدة، لاستخدام معبر حدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى، بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.

وكتب بسام الصباغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن الخميس يقول، إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري «بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية».



أفادت صحيفة البيان بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيراً إلى أن النزاع الراهن يثير «قلقاً كبيراً».

وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي، إنه «فتح تحقيقاً بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة»، في إشارة إلى المعارك التي اندلعت، اعتباراً من 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وأوضحت صحيفة الخليج تشديد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان، ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على القيام بدورها بشكل طبيعي، وتجاوز الصعوبات التي تواجهها.

وأكد أبو الغيط، رفض الجامعة لأي تدخل خارجي في الشأن السوداني، والتضامن الكامل في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار في ضوء ما تتحمله من أعباء إنسانية.

وجدد، في كلمته أمام قمة دول الجوار السوداني التي عقدت بالقاهرة، أمس الخميس، دعم الجامعة العربية، لمسار سياسي سوداني شامل، لكل الأطياف السودانية، يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية ويؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية، قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة للاستجابة لتطلعات الشعب السوداني،لافتاً إلى استمرار التنسيق بين الجامعة العربية، والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، باعتبار أن ذلك يشكل أحد محددات الموقف العربي، للمساهمة في حل الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.

دوليا، أشارت صحيفة الاتحاد إلى فتح تحقيق في فرنسا الاثنين بتهمة التهديد بارتكاب جريمة أو جنحة بحق مسؤول، بعد اكتشاف طرف إصبع في رسالة وردت إلى الإليزيه مقر إقامة الرئيس الفرنسي، حسبما أشار مصدر في الشرطة ومكتب المدعي العام في باريس. وأكد مصدر مطلع على الملف الخميس أن طرف الإصبع يعود إلى كاتب الرسالة وموقعها، وهو يعاني من اضطرابات نفسية.

ولم تعلّق الرئاسة الفرنسية فوراً على الواقعة.



أوضحت صحيفة البيان تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نُشرت في وقت متأخر من يوم أمس الخميس أنه عرض على مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش الروسي النظامي.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية إنه قدم العرض في اجتماع مع المقاتلين ومؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين أواخر الشهر الماضي بعد خمسة أيام من قيام فاغنر بتمرد فاشل ضد كبار قيادات الجيش الروسي.

وقال أيضا إن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة.

وقال بوتين للصحيفة "فاغنر لا وجود لها ... لا وجود لقانون خاص بالمنظمات العسكرية الخاصة".



أفادت صحيفة الخليج بأن الرئيسان الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خاضا حرب تصريحات غير مباشرة حول أوكرانيا وتوسّع حلف شمال الأطلسي «الناتو». وبينما قال بايدن: إن بوتين قد خسر الحرب في أوكرانيا. استخفّ الرئيس الروسي بتأثير إمدادات الأسلحة الغربية، وحذّر من تداعيات انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو».

بدأت المواجهة بين الطرفين بعدما قال الرئيس الأمريكي، أمس الأول الأربعاء، إنه يدرس منح أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن بوسع هذه الصواريخ الأمريكية، التي تحدث عنها بايدن، ضرب أهداف داخل الأراضي الروسية وداخل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها. وكانت الولايات المتحدة ترفض في الماضي منح أوكرانيا صواريخ «أتاكمز»، التي يبلغ مداها نحو 300 كيلومتر، لكون هذا المدى يصل إلى عمق الأراضي الروسية.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن السلام كان دائماً أولوية بالنسبة لروسيا على القتال، معرباً عن امتنانه لجهود الشركاء في البحث عن سبل لتسوية الأزمة الأوكرانية سلمياً.

وقال لافروف، في مقابلة مع بوابة «لينتا دوت آر يو» الإلكترونية الروسية، في تعليقه على مبادرات السلام المتعلقة بأوكرانيا، إن السلام كان دائماً أولوية بالنسبة لروسيا على القتال.



وذكرت صحيفة البيان أن الولايات المتحدة واصلت سياستها الموجهة ضد غريمتها روسيا، بعدما اختتم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رحلته إلى أوروبا، التي استغرقت خمسة أيام، بزيارة العاصمة هلسنكي، واستعراض فنلندا العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بجانب قادة دول الشمال الأوروبي، في محاولة لإظهار قوة «الناتو» المتزايدة ونفوذه ضد روسيا.

ووصل بايدن إلى هلسنكي أمس، وسط حضور أمني كثيف؛ لزيارة أحدث دولة عضو في «الناتو»، ولقاء نظيره الفنلندي، ساولي نينيستو، ورؤساء وزراء دول الشمال الأوروبي، الدنمارك، والنرويج، والسويد، وآيسلندا، وذلك بعد مشاركته في قمة «الناتو» في فيلنيوس.



أشارت صحيفة الخليج إلى تأكيد وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف أمس الخميس أن الشركاء الأجانب لبلاده تعهدوا بتقديم مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو إلى كييف خلال قمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

وكتب ريزنيكوف على تويتر عقب القمة التي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة ليتوانيا "الاجتماعات في فيلنيوس كانت مثمرة للغاية".

وقال "ستتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية بأكثر من 1.5 مليار يورو من الشركاء الدوليين".



وقالت صحيفة الخليج إنه في ظهور نادر بمجلس الأمن الدولي، دافع سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة الخميس عن إطلاق بلاده مؤخرا صاروخا بعيد المدى. واتهم الولايات المتحدة بدفع الوضع في شمال شرق آسيا "إلى شفير الحرب النووية".

أبلغ كيم سونغ المجلس أن تجربة إطلاق الصاروخ هواسونغ -18 المطور يوم الأربعاء كانت ممارسة مشروعة لحق كوريا الشمالية في الدفاع عن النفس.

وقال إن الولايات المتحدة تثير التوترات الإقليمية بالتهديدات النووية وبنشر غواصة تعمل بالطاقة النووية في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 14 عاما.



أوضحت صحيفة الاتحاد أن الأمطار الغزيرة تسببت في انقطاع الكهرباء عن 4 آلاف منزل في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، وإجلاء 134 شخصاً في جميع أنحاء البلاد، حسبما قال مسؤولون اليوم الجمعة. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه اعتباراً من الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، كانت معظم أجزاء البلاد تخضع لتحذيرات من هطول أمطار غزيرة، مع توقع منطقة هطول أمطار غزيرة على منطقة سيول الأوسع نطاقاً تصل إلى 50 ملم في الساعة.



قالت صحيفة الوطن إن تجربة لصاروخ فضاء ياباني فشلت اليوم الجمعة في أعقاب انفجار محرك الصاروخ، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن محرك الصاروخ "ابسيلون اس" الصغير التابع لوكالة الفضاء اليابانية انفجر خلال تجربة فى شمال شرقي اليابان اليوم الجمعة. ولم ينتج عن الانفجار الذي وقع في مركز اختبار نوشيرو في محافظة أكيتا أي إصابات، وفقا لوكالة الفضاء اليابانية. ووقع الانفجار بعد دقيقة واحدة من بدء الاختبار.



أشارت صحيفة الخليج إلى تعرض عدة ولايات نمساوية لعاصفة رعدية قوية مصحوبة بهطول أمطار غزيرة، تسببت بقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، فيما لقي شخصان على الأقل مصرعهما جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح جنوب روسيا، بينما قتلت امرأة في حريق هائل بمنطقة الأورال، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية. كما رفعت السلطات الهندية مستوى التحذير من الفيضانات.