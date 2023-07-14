انطلاق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالإسكندرية.. غدا

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أي أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين والمزارعين وحائزى الثروة الحيوانية.

وفي ضوء توجيهات المحافظ، تبدأ مديرية الطب البيطري بالإسكندرية بقيادة صباح الجارح، غدا السبت الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمي القلاعية والوادي المتصدع، والتي تستمر لمده شهرين في جميع الوحدات البيطرية البالغ عددها 22 وحدة، ومن خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية والتى تستهدف تحصين نحو 145 ألف رأس ماشية وأغنام.

يأتي هذا فى إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.