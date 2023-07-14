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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يشارك في حفل رسامة القس ثروت موسى راعيًا لكنيسة الإبراهيمية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل رسامة القس ثروت موسى راعيًا شريكًا للكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية بالإسكندرية بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس مايكل أنور، راعي الكنيسة، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس اللـه بمصر، والقس خلف بركات، رئيس المجمع المعمداني الإنجيلي العام، النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب.


وقدم الدكتور القس أندريه زكي خطاب الحفل، مهنئًا في بداية كلمته القس ثروت موسى وشعب الكنيسة بمناسبة تنصيبه راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية.


وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "غيِّر مكانك تتغير رؤيتك ويتغير وعيك وفهمك للأحداث، غيِّر مكانك حتى لا تتجمد رؤيتك ويتجمد فهمك".


وأضاف "زكي": "الخروج والعبور إلى أرض جديدة، وبناء الجسور، هي أساس التأثير في حياتنا وحياة الناس".


شارك في فعاليات برنامج الاحتفال القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية المسيحية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والدكتور القس افرايم يعقوب، أستاذ اللاهوت الرعوي، والدكتور القس فاروق الديري، راعي الكنيسة الإكرامي، والدكتور القس أمجد أيوب، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس بيتر نادي، راعي الكنيسة الإنجيلية بداقوف.

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