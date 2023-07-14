برلماني: إنتاج أول حفار بترول ضربة البداية لتعميق وتوطين الصناعات الإستراتيجية

اعتبر النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان تصنيع مصر لأول حفار بترول بمثابة خطوة كبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر موجهاً التحية والتقدير لكل المصريين الشرفاء الذين نجحوا فى تصنيع هذا الحفار.

كما اعتبر " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم هذه الخطوة غير المسبوقة فى تاريخ مصر بمثابة ضربة البداية للدخول فى عالم الصناعات الثقيلة الخاصة بمشروعات البحث والتنقيب عن مختلف المنتجات البترولية مؤكداً أن ذلك الأمر سيحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تخفيف الضغط على العملة الصعبة للحد من الفاتورة الاستيرادية والاتجاه نحو مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية من مثل هذه المعدات لمختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والافريقية بصفة خاصة.

وطالب النائب مجدى الوليلى من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والكهرباء والطاقة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الاراضي الاتجاه نحو تصنيع وتعميق مختلف الصناعات التى تحتاجها جميع الشركات والهيئات التابعة لهذه الوزارت للحد من استيراد هذه الصناعات من الخارج، مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر

وأشاد النائب مجدى الوليلى بسياسات وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة الى التصنيع المحلي في عدة قطاعات، وزيادة المكون المحلي لترشيد النقد الأجنبي وانشاء قاعدة صناعية مهمة في الصناعة المصرية البترولية لتوفير مختلف المعدات التى يحتاجها هذا القطاع الاقتصادى الناجح.

وطلب من الحكومة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للتوسع فى التصنيع المحلي لأهمية هذا الأمر للاقتصاد الوطنى خاصة فى ظل التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمي.