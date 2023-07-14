عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال كبير من المواطنين على مبادرة كلنا واحد في فيصل.. صور

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

شهدت مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة 14 من يوليو الجاري.

 

ورصدت عدسة "صدي البلد" جاليري صور، لإقبال أهالي منطقة فيصل علي منافذ مبادرة "كلنا واحد"، لشراء السلع الغذائية المختلفة.

 

تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). 

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى (1364) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة، بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وفى ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.

562c6aaf-075e-41e9-8987-536ae72e2828
562c6aaf-075e-41e9-8987-536ae72e2828
93de9536-7312-4c0a-8901-40a82271c41c
93de9536-7312-4c0a-8901-40a82271c41c
adbd6695-f70d-432a-b318-f1cf3ddb49ec
adbd6695-f70d-432a-b318-f1cf3ddb49ec
293ceefd-0aba-4ecc-a72c-a0076e31fef0
293ceefd-0aba-4ecc-a72c-a0076e31fef0
84185a3e-3fb8-4753-b5b8-94fb67fa3865
84185a3e-3fb8-4753-b5b8-94fb67fa3865
0debe83b-3d18-4bec-b2ba-bf9c07a9af59
0debe83b-3d18-4bec-b2ba-bf9c07a9af59
c5d35f18-6e63-475a-9e0c-51cf8619136a
c5d35f18-6e63-475a-9e0c-51cf8619136a
مبادرة كلنا واحد كلنا واحد عبد الفتاح السيسي السيسي فيصل الجيزة منافذ مبادرة كلنا واحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

ترشيحاتنا

موجة حر استثنائية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

ألمانيا تفتح أبوابها لـ شباب مصر للعمل في شركاتها

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بترول قتل طليقته رميا بالرصاص

زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

مش بياكلوا أي حاجة؟| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ