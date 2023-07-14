إقبال كبير من المواطنين على مبادرة كلنا واحد في فيصل.. صور

شهدت مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة 14 من يوليو الجاري.

ورصدت عدسة "صدي البلد" جاليري صور، لإقبال أهالي منطقة فيصل علي منافذ مبادرة "كلنا واحد"، لشراء السلع الغذائية المختلفة.

تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة بإجمالى (1364) فرع على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة، بعدد (5) سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية".

وفى ذات السياق تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.

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