الأردن.. حريق ضخم وتحرك لسلاح الجو الملكي وبيان عاجل من الأمن العام

أفادت مديرية الأمن العام الأردني باندلاع حريق أعشاب جافة وأشجار حرجيه بمنطقة الصفصافة بمحافظة عجلون حيث تحركت عناصر الدفاع المدني علي الفور للتعامل مع الحريق.



وشددت مديرية الأمن العام الأردني في بيان لها علي أنه يجري العمل على إخماده وبإسناد من ثلاث طائرات من سلاح الجو الملكي.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في وقت سابق قد صرح بأن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني وسط عمان، وبإسناد من مديريات دفاع مدني شرق عمان و غرب عمان ومادبا والشرطة وقوات الدرك وأمانة عمان، تعاملت مساء أمس، مع حريق شب داخل مصنع للإسفنج بمنطقة الزهور.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة ومضنية في عمليات الإخماد، ولا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وقد شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء والشرطة وقوات الدرك، وعدد من صهاريج المياه التابعة لأمانة عمان الكبرى.

واستغرقت عمليات إخماد الحريق عدة ساعات متواصلة وذلك نظراً لطبيعة المواد المحترقة والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.