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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد وزارة التخطيط يواصل دعم مبادرة القرية الخضراء بالفيوم

الوحدة البيطرية بمحافظة
الوحدة البيطرية بمحافظة الفيوم

واصل وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جولاته الميدانية لمتابعة استيفاء معايير مُبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية، حيث قام بزيارة القرى المُرشحة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وذكر د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن الزيارات الميدانية لفريق العمل تهدف إلى مُتابعة توفر معايير القرية الخضراء، التي حددها المجلس العالمي للأبنية الخضراء على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هذه المعايير تتضمن 3 محاور أساسية هي الطاقة، المياه، والموارد، ومنها التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وأساليب إدارة المياه، واتباع أنظمة الري الحديث واستخدام السماد العضوي، وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة لذوي الهمم.

وأضاف حلمي، أن مُبادرة "حياة كريمة" في مركز يوسف الصديق، تتضمن تنفيذ حوالي 340 مشروعاً تنموياً، ففي قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، إنشاء 6 محطات معالجة و 17 مشروع لتوصيل خدمات الصرف الصحي، وإنشاء وتوسعة 3 محطات لمياه الشرب، وفي مجال تحسين الخدمات الصحية، إنشاء وتطوير 10 نقطة إسعاف و28 وحدة طب أسرة، فضلاً عن إنشاء وإحلال وتوسعة وصيانة 39 مدرسة لتطوير الخدمات التعليمية، وكذا إنشاء 8 مجمعات خدمات حكومية، و8 مجمعات خدمات زراعية، و5 مشروعات لرصف وتطوير الطرق الرئيسية، و17 مشروع للطرق الداخلية.

وقام وفد الوزارة، بزيارة قرية قارون وبعض توابعها، حيث تفقد محطة رفع قرية قوتة، بنسبة إنجاز 45% للأعمال المدنية، ومحطة رفع قرية علي باشا الروبي، بنسبة إنجاز 85% للأعمال المدنية، وتطوير وحدة طب أسرة علي باشا الروبي بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تأهيل ترعة بحر قارون بطول 4 كم بنسبة إنجاز 100%، ومجمع خدمات المواطنين (المركز التكنولوجي)، بقرية قوتة بنسبة إنجاز 100%، ومركز الأمومة والطفل، بنسبة إنجاز 55%.

كما قام وفد الوزارة بزيارة مشروع إنشاء وحدة إسعاف قرية قوتة بنسبة إنجاز 100%، وتطوير مركز طب الأسرة بنسبة إنجاز 80%، ومشروع توصيل شبكات الانترنت فائق السرعة، بنسبة إنجاز 90%، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي التي تخدم القرية والقرى المجاورة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ووحدة طب أسرة قارون بنسبة إنجاز 100%، ومركز شباب قرية منشأة قارون بنسبة إنجاز 100%، ومكتب بريد قارون بنسبة إنجاز 100%، ومشروع إنشاء مركز طب أسرة متكامل بنسبة إنجاز 60%، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية الخلطة بنسبة إنجاز 100%.

وعقد وفد الوزارة الذي يضم أحمد الشيمي، ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، جلسة تشاورية مع أهالي قرية قارون، جرى خلالها التعرف على آرائهم في مشروعات "حياة كريمة" المنتهية والجاري تنفيذها بالقرية، وعرض موجز عن أهداف ومعايير مُبادرة "القرية الخضراء"، ووصف الأهالي "حياة كريمة" بأهم المشروعات القومية التي تشهدها الدولة في العصر الحديث، خاصة أنها تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات البنية الأساسية، وأكدوا أن هذه المشروعات كانت بمثابة "حلم" لأهالي القرية وتحول إلى واقع بفضل توجيهات سيادة رئيس الجمهورية ورعايته لهذا المشروع الضخم، مشيرين إلى أن مشروعات تبطين وتأهيل الترع، على سبيل المثال، ساهمت بشكلٍ كبير في وصول المياه إلى نهايات الترع، مما ساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.

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ثم انتقل وفد الوزارة إلى زيارة قرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق، والمُرشحة للحصول على شهادة "ترشيد للمجتمعات الخضراء"، وتفقد مشروع إحلال وتجديد نقطة الإسعاف بنسبة إنجاز 100%، ومشروع توصيل الصرف الصحي بنسبة إنجاز 40% لخطوط الطرد والرفع، وتوسعة مدرسة والي ميزار الابتدائية، بعدد 11 فصل، تستوعب 330 طالب، ومشروع إنشاء مكتب البريد بنسبة إنجاز 45%، وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بنسبة إنجاز 80%، ونماذج لأنظمة الري الحديث بالقرية وأعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

35 ورشة بقرية قارون

وبهدف التعرف على المزايا النسبية للقرى، قام وفد الوزارة، بزيارة مدرسة تعليم صناعة الفخار بقرية تونس، التابعة لجمعية تنمية المجتمع بقرية قارون، والتي تستوعب 30 طالب سنوياً، وكذا أحدى ورش تصنيع الفخار، حيث يوجد بالقرية حوالي 35 ورشة، يعمل بها حوالي 400 عامل.

يُشار إلى أن وفد وزارة التخطيط قام خلال الفترة الماضية بزيارة 5 محافظات هي (الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، دمياط، الفيوم)، في إطار مُبادرة "القرية الخضراء" ضمن مشروع "حياة كريمة"، بالتعاون مع شركة "إي كونسلت" المتخصصة في الاستشارات البيئية.

التخطيط القرية الخضراء التنمية تطوير الريف المصري الفيوم

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