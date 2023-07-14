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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط القومي يختتم برنامجًا تدريبيًا حول تطبيقات الرياضيات والإحصاء

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

اختتم مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية" لمجموعة من طلاب كلية العلوم بجامعة السويس، والذي عُقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو 2023.

 

وفي هذا الإطار أوضحت  الدكتورة بسمة الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي أن البرنامج  التدريبي يأتي تتويجاً للدور الذي يقوم به المعهد باعتباره مركز فكر وفعل Think Do Tank وتفعيلاً لأحد أبرز المهام التي يقوم بها فيما يتعلق بخدمة المجتمع ورفع القدرات البشرية والمعرفية للشباب بمختلف الجامعات المصرية.

 

وأضافت الحداد أن البرنامج تناول االعناصر الرئيسية للتطبيقات الرياضية وتحليل البيانات باستخدام برامج MATHCAD،و  SPSS و LINGO وذلك بهدف ربط الطلبة بالتطبيقات الحديثة وتطورات العلم وانعكاساتها في الواقع العملي، كما تضمن البرنامج ندوة عن تأثير التكنولوجيا الحيوية على الدولة والمجتمع بهدف تعزيز الرؤية النقدية والمعرفية لدى الطلبة، ورفع الوعي لديهم بمثل هذه القضايا ذات الأهمية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة نخبة متميزة من شباب وأساتذة المركز، وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات للمتدربين بحضور كلٍ من أ.د بسمة الحداد، ود هبه جمال الدين الأستاذ المساعد في الدراسات المستقبلية بالمركز.

التخطيط القومي تطبيقات الرياضيات كلية العلوم جامعة السويس التخطيط

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