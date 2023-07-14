نشاط للفنون الشعبية بالقاهرة والإسكندرية والعريش وجمصة

يشهد البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي نشاطا فنيا خلال الموسم الصيفي 2023، بمختلف المسارح التابعة للبيت حيث يقدم عروضا مسرحية وحفلات غنائية واستعراضية على مسرح البالون ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ومسرح وسيرك مدينة جمصة وسيرك مدينة العريش والسيرك القومي بالعجوزة وقاعة صلاح جاهين بالبالون.



يقام على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية ثلاثة عروض فنية البداية مع فرقة رضا بقيادة الفنانة القديرة إيناس عبد العزيز ابتداء من يوم 14 يوليو حتى يوم 28 من نفس الشهر وعقب انتهاء فرقة رضا تبدأ الفرقة القومية للفنون الشعبية برنامجها الاستعراضي بقيادة الفنان القدير هانى النابلسى من 30 / 7 حتى 13 /8 / 2023.

ويعود من جديد لأحضان جمهوره بالإسكندرية العرض الغنائي الاستعراضي فنان الشعب "سيد درويش" ابتداء من 16/8 حتى 30 /8 / العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان القدير ماهر عبيد وبطولة النجم محمد عادل والنجمة لقاء سويدان ونخبة كبيرة من الفنانين ومن اخرج الدكتور اشرف عزب.. وتشهد مدينة جمصة والعريش استمرارنجاحات عروض السيرك القومي بقيادة المخرج وليد طه، وتتألق على مسرح جمصة الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة القديرة لبنى الشيخ التى بدأت من يوم 10 / يوليو وتستمر حتى 24 / 7/ 2023.

وفى القاهرة يستمر السيرك القومى والفرقة القومية للفنون الشعبية فى تقديم حفلاتهم بنجاح كما ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي يوم الثلاثاء القادم 18 / يوليو/ احتفالية كبيرة بمناسبة رأس السنة الهجرية وتحييها شعبة الإنشاد الديني فى تمام الساعة التاسعة مساء على مسرح البالون بالعجوزة وتقدم باقة متنوعة من الأغاني والأناشيد الدينية كما تجرى الآن بروفات لعروض غنائية استعراضية استعدادا لعرضها قريبا على خشبة مسرح البالون وقاعة صلاح جاهين بطولة نخبة كبيرة من المع النجوم.