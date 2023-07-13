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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان المسرح المصري يكشف عن لجنة المشاهدة واختيار العروض بالدورة 16

لجنة المشاهدة
لجنة المشاهدة

انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصرى، في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، والتي ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتي 14 أغسطس، واختارت تلك اللجنة (12) عرضا من أصل( 150 ) عرضا تقدموا للمهرجان من الجهات الإنتاجية الآتية : الفرق المستقلة والحرة وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والشركات،  ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي، والبنوك والشركات، والمسرح العمالي .


وتكونت لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الـ 16 من الناقد والشاعر محمد بهجت ( رئيسا )، وعضوية كل من :الفنانة القديرة عزة لبيب ، المخرج إميل شوقي، المخرجة عبير علي ، الفنان إيمان الصيرفي، ومقرر اللجنة أُمي علي ماهر .

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المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

ويكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، في حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، وذلك تقديرا لمشواره الفني بشكل عام، والمسرحي بشكل خاص.

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، فى دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، ولأول مرة، "ماستر كلاس" للفنان والمخرج الكبير خالد جلال تحت عنوان “كيفية صناعة النجم: مركز الإبداع نموذجا”.

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