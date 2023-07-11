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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هؤلاء خارج التسابق.. تنويه هام من المهرجان القومي للمسرح

صدى البلد

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، أن بعضا من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان تصادف مشاركتهم كممثلين أو مخرجين بعروض مسرحية في المسابقة الرسمية للمهرجان، وبناءً على هذا فإنهم خارج التسابق، وذلك رفعا للحرج عنهم وعن لجنة التحكيم.

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، في حفل افتتاح دورته السادسة عشرة، الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، وذلك تقديرا لمشواره الفني بشكل عام، والمسرحي بشكل خاص.

وقال الفنان محمد رياض : من فناني المسرح الراسخين، وأحد فرسان المسرح القومي بأعماله التي قدمها على خشبة هذا المسرح العريق، وهو من الذين أضافوا للمسرح المصري الكثير، ومن الممثلين المخضرمين في هذا المجال، وله سنوات طويلة من العطاء المسرحي لذلك يستحق التكريم.

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ولد الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، في 6 فبراير عام 1947، لأسرة من محافظة الشرقية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ مشواره الفني بمسرحية "الصعايدة وصلوا" عام 1989 من إخراج السيد راضي، ثم شارك فى عدد كبير من المسرحيات ومنها: عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة، الآخر، رجال الله، الزير سالم، بيت في الهوا، دستور يا أسيادنا، منمنمات تاريخية، الملك لير، المحاكمة، أهلا رمضان، والوصية. 

وكانت آخر أعماله المسرحية على خشبة المسرح القومي2020، وتعامل مع عدد كبير من المخرجين منهم: طارق الدويري، أحمد عبد الحليم، نضال الأشقر، جلال الشرقاوي، سمير العصفوري، عبد الرحيم إبراهيم، عبد الغفار عوده، وخالد جلال، وتخطى رصيد أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم على مستوى المسرح والسينما والدراما التليفزيونية الـ 160 عملا فنيا.

أحمد فؤاد سليم أحمد فؤاد أعضاء اللجنة العليا أعضاء اللجنة إدارة المهرجان السينما والدراما

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