عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رفعه من السينمات.. طرح فيلم فضل ونعمة على شاهد

فضل ونعمة
فضل ونعمة

طرحت منصة شاهد vip فيلم “ فضل ونعمة ” ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك بعد رفعه من دور لعرض السينمائية منذ 6 أشهر فقط . 

"فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

فيما تدور أحداث فيلم فضل ونعمة في إطار كوميدي، حيث تدور الأحداث حول أسرة مصرية تمر بأزمة مالية، ويقرر رب الأسرة تخطي الأزمة بافتتاح مطعم يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، ويمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات خلال إدارته لهذا المطعم.

مشيرة إسماعيل: هاني شاكر وبوسي كانوا زملائي في جنة الأطفال ..ووالدتي أصولها تركية

مشيرة إسماعيل: المخرج اللي مش عايزني بالحجاب مع السلامة

فيلم كيرة والجن:

وكانت منصة شاهد vip ، قد طرحت خلال الفترة الماضية فيلم كيرة والجن ، بعد ما يقرب من عام من طرحه فى دور العرض السينمائية .
ويرصد فيلم كيرة والجن، بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فضل ونعمة أحداث فيلم فضل ونعمة الفنان كريم عبد العزيز فيلم كيرة والجن فيلم فضل ونعمة منصة شاهد منصة شاهد vip

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

مبلغ ضخم.. تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

ترشيحاتنا

عظيمة جداً..وزير الدفاع الأمريكي يشيد بإنجازات قمة "الناتو"

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم يتفقدان امتحانات الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

ناقد رياضي: أوسوريو واحد من أفضل المطورين القادمين في الكرة المصرية

سيناريو أولمبياد طوكيو يتكرر| أزمة منتظرة بين محمد صلاح وليفربول.. والسبب منتخب مصر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ