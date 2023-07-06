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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشيرة إسماعيل: المخرج اللي مش عايزني بالحجاب مع السلامة

مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن سر ارتدائها الحجاب، على الرغم من رضفها طلية السنوات الماضية ، الافصاح عن تفاصيل هذا الأمر . 

 

وقالت الفنانة مشيرة إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: “مسألة ارتداء الحجاب بالنسبة لي أمرا عاديا، فلدي شقيقات محجبات، أما سبب ارتدائي الحجاب فهذا سر بيني وبين الله لن أبوح به ولا أريد أن أطلع  أحد عليه، ولكني اتخذت القرار وأنا في الشارع وهذا كل ما أستطيع قوله”.

وتابعت مشيرة إسماعيل: “لم أخش على الإطلاق أن يؤثر قرار الحجاب على مشواري الفني فلم يراودني هذا التفكير”.

وتضيف مشيرة إسماعيل: "اللي عايزني كده وعاجبه أهلا وسهلاً، واللي مش عايزني بيه متشكرين مع السلامة.. أنا خلاص شوفت نجاح، ويمكن النجاح الذى حققته في الفرقة القومية أكثر من التمثيل 100 مرة".

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

مشيرة إسماعيل: هذا سر ابتعادي.. وربنا ساترني مش محتاجة أشتغل علشان الفلوس

سر إبتعادها :

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن سبب ابتعادها عن الشاشة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها ليست معتزلة كما يعتقد البعض. 

وقالت مشيرة إسماعيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": أعتذر عن بعض الأعمال بسبب عدم احترامهم لمكانتي الفنية، وقد فقد وجدت من فترة أحد القائمين علي عمل فني يتواصل معي لأداء شخصية مريضة نفسيًا في أحد المسلسلات، وهنا حرصت على التنبيه أنني محجبة، ووجدته يقول لي "عندك مشكلة لو الدكتور - الممثل القائم بالدور- مسك دراعك وعملك مساج"، ومرة أخرى وجدت أحد الأشخاص يتصل بي ويقول لي "إحنا محددين للدور ده مبلغ كذا"، ومرة أخرى طلب مخرج مني أن أبدأ تصوير في اليوم التالي، وكثيراً ما يسردون لي الشخصية على الهاتف ويرفضون إرسال السيناريو، بعد كل هذا يستطيع الجميع أن يعرف سر ابتعادي.

 

وتضيف مشيرة إسماعيل: كنت ومازالت أقدم شغلي بإخلاص وبحب، وحبي للعمل هنا في المقام الأول، فحتي الآن يعرض عليّ أعمال لا أحبها، أو لا أحب القائمين عليها أرفضها علي الفور ، مهما كان المقابل المادي ، "الحمد الله ربنا سترني ، ومش محتاجة اشتغل علشان الفلوس"

 

 

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