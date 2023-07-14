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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب القصف.. انقطاع الإنترنت والهواتف لساعات في السودان

صدى البلد

انقطعت الاتصالات لساعات عدة، اليوم الجمعة، في العاصمة السودانية الخرطوم ، فيما كانت المعارك محتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.


وقال شهود عيان لوكالة أنباء أسوشيتيد فرانس برس، إن اتصالات الإنترنت والهواتف النقالة ضرورية للحصول على المعلومات والمؤن منذ بدأت الحرب قبل قرابة 3 شهور.

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وأفاد شهود عيان للوكالة بأن بعض شبكات الهواتف عاودت العمل قرابة الساعة 9,00 بتوقيت جرينتش أي الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.


وأكد شهود في الخرطوم ، شمال شرق العاصمة، وقوع مواجهات بكل الأسلحة، وقال سكان في أم درمان إن طائرات حربية ومسيرات حلقت فوق هذه الضاحية الشمالية للخرطوم.

 

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بسبب القصف.. انقطاع الإنترنت والهواتف لساعات في السودان

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