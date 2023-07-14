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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اتصال هاتفي..

أردوغان لـ رئيس مجلس الوزراء العراقي: تركيا تسعى لتوسعة التعاون مع بغداد

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس  التركي، رجب طيب أردوغان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.


ووفق صحيفة ناس العراقية؛ أكد السوداني ، خلال الاتصال، حرص العراق على بناء شراكات إقليمية ودولية، تسهم في التنمية الوطنية الاقتصادية للبلدان الشقيقة والصديقة، وتعمل على مواجهة التحديات، وترسّخ الأمن والاستقرار في المنطقة.


وبدوره؛ عبّر الرئيس التركي عن توجّه بلاده نحو توسعة التعاون مع العراق، مؤكداً استعداد تركيا والشركات التركية للعمل في مشروع طريق التنمية، والإسهام في هذه الفرصة الاقتصادية، بما يدعم التبادل والتواصل بين الشعبين الصديقين، ويخدم جميع شعوب المنطقة. 

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الرئيس التركي رئيس مجلس الوزراء العراقي رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رجب طيب أردوغان تركيا والعراق

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