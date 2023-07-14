تعاون مرتقب بين الدواء والمنظمة الدولية لتنظيم مستحضرات التجميل

شاركت هيئة الدواء المصرية، بصفتها عضوا مراقباً، في الاجتماع السنوي للدورة الحالية من منظمة التعاون الدولي لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR-17، والذي عقد بالعاصمة البرازيلية برازيليا.

وشمل اللقاء مناقشة آخر مستجدات أنشطة اللجان، وكذا مجموعات العمل داخل المنظمة، ومنها مجموعتي العمل التي تشارك بهما هيئة الدواء المصرية، حيث تقوم المجموعة الأولى بدراسة استراتيجيات متكاملة لتقييم سلامة مكونات مستحضرات التجميل، والثانية معنية بدراسة سبل التواصل مع المستهلك.

تهدف منظمة التعاون الدولي في تنظيم مستحضرات التجميل إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول والمنظمات المعنية بشأن تداول مستحضرات التجميل بين الدول، من خلال إقرار المعايير الدولية المتعلقة بسلامة وفعالية المنتجات، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا المجال.

وتتيح مشاركة مصر في هذا المحفل الدولي لها الفرصة للإسهام في تطوير المعايير العالمية التي تعزز الجودة والأمان للمستهلكين حول العالم.

يأتي ذلك في ضوء حرص المنظمات والهيئات العالمية على تمثيل وحضور هيئة الدواء المصرية بالاجتماعات التي تهدف إلى وضع الأطر والاستراتيجيات التي تنظم العمل الرقابي الخاص بتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.