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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا .. انطلاق الحملة الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين الأبقار ضد
تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدّع

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انطلاق أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية غدا السبت ١٥ يوليو بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأكد وزير الزراعة أن الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ويناشد المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضرورة التأمين على مواشيهم لأن هذا الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

ومن ناحيته قال د.إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.


وأضاف صابر أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وزير الزراعة مرض الحمى القلاعية الحمى القلاعية الأبقار والجاموس الابقار الماعز القلاعية

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