عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معتز هشام: نيللي كريم قدمت لي نصائح كثيرة

صدى البلد

أكد معتز هشام، أن نيللي كريم تعيش بشخصية الأم التي تجسدها في مسلسل ليه لا الجزء الثالث خارج التصوير.

وقال "معتز" لصدى البلد : "ةنيللي كريم قدمت لي العديد من النصائح التي سأستفيد منها في مشواري الفني وحياتي الشخصية، والعمل بشكل عام خطوة مهمة في حياتي.


وكان قد كشف الناقد الفني اندرو محسن عن رأيه في الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ، والذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم ، ويتم عرضه خلال الفترة الراهنة .

وقال أندرو محسن : شفت أول 5 حلقات من ليه لأ؟ الجزء الثالث المسلسل بعيد جدًا عن المستوى الجيد جدًا اللي كان في الموسم التاني. فيه شيء ما غايب مش قادر أحدده بس بشكل عام المسلسل بيفتقد لحاجات كتير. قضية الموسم الثالث، هي ازاي إن واحدة عندها أبناء كبار تقدر ترتبط تاني، زائد مدى تدخل الأبناء في حياة ورغبات أمهم.

مشهد لممثل هندي في مسلسل كوري شهير يثير غضب العرب.. اعرف القصة

أحمد والي: كنت بتشتم في الشارع بعد مسلسل إلا أنا

وتابع : موضوع مهم، وبالنظرة الأولى هنلاقي تفاصيل ذكية بتزيد من صعوبة الموضوع زي مثلا إن الأم شيري (نيللي كريم) مرتبطة بشكل مرضي بابنها ياسين (معتز هشام)، ومش مديه نفس الاهتمام لبنتها ياسمين (فريدة رجب)، بعيدا عن الأفكار الرئيسية الملفتة فعلًا، هنلاقي إن كتابة الحلقات مش على نفس المستوى.

واسترسل: فيه سهولة واضحة تخص تفاصيل كتير وأحادية في كتابة الشخصيات والحوار، هنعمل كل حاجه واضحة عشان نبين إن الأم بتحب ياسين من أول مشهد، وهنعمل كل حاجه واضحة عشان نبين إنها مش مهتمة ببنتها خالص.  شخصية حبيبها كريم (أحمد طارق)، تقريبًا حياته تخلو من تفاصيل غير إنه بيحب شيري، بجانب شغله، كل التفاصيل التانيه زي علاقته بأصحابه مثلًا ملهاش تأثير على الأحداث حتى الآن.

واستكمل اندرو محسن : سير الأحداث كمان بطيء بشكل مبالغ فيه، بعد 5 حلقات احنا بندور في نفس الدايرة، بتاعت إنها عايزه تكمل في قصة الحب بس ابنها مانعها، مافيش تطور حقيقي حصل، يمكن باستثناء تطورات تقليدية برضه في شخصية ياسين، إنه بيحب بنت وبيتعرف على "أصدقاء سوء".
 

الجزء الثالث الفنانة نيللي كريم الفنانة نيللى الموسم الثالث خطوة مهمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

ترشيحاتنا

حصد 4 ألقاب| من هو أسامة شيتة الذي يتنافس الزمالك مع نادي سويسري على ضمه؟

قلوبنا ترتعش..رد فعل الرئيس الإسرائيلي على نية حرق التوراة في السويد غدا

إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة بالضفة الغربية

والدها رفض زواجهما.. عشريني يهدد ثرية عربية بصورها العارية في الجيزة|تفاصيل

ما مصير فتاة سقارة؟.. رحلة سلمى الشيمي من التريند إلى ساحة المحكمة

السويد توافق على حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي في فصل الصيف؟.. لن تتوقع

إقبال وتفاعل شديد .. ثقافة مطروح يطلق احتفالاته الفنية الصيفية | صور

لا تتهاون.. مضاعفات جرثومة المعدة تسبب السرطان

احترس من تناول هذا المشروب في الصباح الباكر.. يضر بالأسنان ويسبب الارتجاع

فيديو

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ