أحمد والي: كنت بتشتم في الشارع بعد مسلسل إلا أنا

أكد الفنان أحمد والي، أن أول عمل قدمه كان في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وكان بعدها مسلسل “حكايتي مع الزمان”، والذي شارك فيه مع الفنان الرحال أحمد خليل الذي يعتبره واحدا من الفنانين المتميزين في مجال الفن.

وقال أحمد والي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه عند عرض مسلسل “إلا أنا”، “مكنتش بنزل من البيت وكنت بتشتم في الشارع لأنه قدمت شخصية الرجل الخائن لزوحته في المسلسل”.

وتابع الفنان أحمد والي، أن تجربتي في مسلسل الاختيار كانت دافعة لي بشكل كبي، خاصة أنه قدمت شخصية الجندي المصري وقدمت ما يقرب من 5 مشاهد، وكانت منن احلى المشاهد التي قدمتها.



أعمال إستخباراتية واقعية

وأشار أحمد والي إلى أن مسلسل “الكتيبة 101” خطوة هامة، خاصة أنه لدي شوق في القيام بأعمال إستخباراتية واقعية